Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
Арт. X1903967145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор с упорной наковальней на нижнем лезвии, двухкомпонентными рукоятками и расположенным сверху фиксатором. Предназначен для выполнения работ по уходу за садом. Рекомендуется для обрезки живых веток диаметром до 15 мм.
Преимущества
- Зубчики на наковальне удерживают ветку во время работы
- Режущее лезвие изготовлено из инструментальной стали У8, остро заточено и имеет тефлоновое покрытие для защиты от коррозии