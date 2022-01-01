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Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
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Садовые секаторы
    Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
    Арт. X1903967145
    Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
    Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
    Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
      Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
      Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие
      Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие

      Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903967145

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор с упорной наковальней на нижнем лезвии, двухкомпонентными рукоятками и расположенным сверху фиксатором. Предназначен для выполнения работ по уходу за садом. Рекомендуется для обрезки живых веток диаметром до 15 мм.

        Преимущества

        • Зубчики на наковальне удерживают ветку во время работы
        • Режущее лезвие изготовлено из инструментальной стали У8, остро заточено и имеет тефлоновое покрытие для защиты от коррозии