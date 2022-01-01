Секатор Palisad 60551 200 мм, возвратная пружина, тефлон.покрытие

Преимущества

Зубчики на наковальне удерживают ветку во время работы

Режущее лезвие изготовлено из инструментальной стали У8, остро заточено и имеет тефлоновое покрытие для защиты от коррозии

Секатор с упорной наковальней на нижнем лезвии, двухкомпонентными рукоятками и расположенным сверху фиксатором. Предназначен для выполнения работ по уходу за садом. Рекомендуется для обрезки живых веток диаметром до 15 мм.