Секатор профессиональный Центроинструмент 0549
Арт. X19039671112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Центроинструмент 0549 предназначен для ухода за кроной кустарников и декоративных деревьев. Округлая форма лезвий обеспечивает ровный и чистый срез. Удобная прорезиненная рукоятка способствует крепкому хвату, исключает скольжение руки во время работы. Тефлоновое покрытие гарантирует надежность конструкции и продолжительный срок службы инструмента.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Небольшие размеры и малый вес позволяют работать одной рукой
- Точный срез