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Секатор профессиональный Центроинструмент 0549
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Садовые секаторы
    Секатор профессиональный Центроинструмент 0549
    Арт. X19039671112
    Секатор профессиональный Центроинструмент 0549

      Секатор профессиональный Центроинструмент 0549

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039671112

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор Центроинструмент 0549 предназначен для ухода за кроной кустарников и декоративных деревьев. Округлая форма лезвий обеспечивает ровный и чистый срез. Удобная прорезиненная рукоятка способствует крепкому хвату, исключает скольжение руки во время работы. Тефлоновое покрытие гарантирует надежность конструкции и продолжительный срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Небольшие размеры и малый вес позволяют работать одной рукой
        • Точный срез