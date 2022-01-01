Секатор профессиональный Центроинструмент 0549

Преимущества

Прочная конструкция

Небольшие размеры и малый вес позволяют работать одной рукой

Точный срез

Секатор Центроинструмент 0549 предназначен для ухода за кроной кустарников и декоративных деревьев. Округлая форма лезвий обеспечивает ровный и чистый срез. Удобная прорезиненная рукоятка способствует крепкому хвату, исключает скольжение руки во время работы. Тефлоновое покрытие гарантирует надежность конструкции и продолжительный срок службы инструмента.