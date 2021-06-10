Секатор Центроинструмент Finland 1611

Преимущества:

Для сырой и сухой древесины.

Лезвия с antistick-покрытием.

Закрытая рукоятка - надёжная защита руки при работе.

Вторая рукоятка с покрытием из термопластичной резины (TPR).

Уникальный храповый механизм - рез в три этапа.

Чистый рез.

Увеличение режущей способности.

Снижение прилагаемого усилия.

Надёжный фиксатор - безопасность в закрытом положении.

Встроенная масленка для ухода за лезвием — продлевает срок службы инструмента.

Комплектация:

Секатор - 1 шт.

Упаковка.

Контактный секатор с храповым механизмом Центроинструмент Finland 1611 - предназначен для обрезки живой и сухой древесины. Максимальный диаметр реза – 24 мм. Особенность работы секатора – рез в три этапа. Вы делаете одно нажатие, затем ослабляете сжатие. Второе нажатие – ослабляете. Третье нажатие – финальный рез. Плавное поэтапное погружение гарантирует бережный и чистый рез. Лезвия секатора изготовлены из японской стали SK5. Antistick покрытие помогает легко избавиться от налипающих на сок растения остатков коры и листвы и обеспечивает легкий уход. Надежный фиксатор обеспечивает безопасность в закрытом положении.