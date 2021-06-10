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Секатор Центроинструмент Finland 1611
4.0
1
950 ₽
Садовые секаторы
    Секатор Центроинструмент Finland 1611
    Арт. Ю00000020382
    4.0
    1
    Секатор Центроинструмент Finland 1611
    Секатор Центроинструмент Finland 1611
    Секатор Центроинструмент Finland 1611
    Секатор Центроинструмент Finland 1611
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      Секатор Центроинструмент Finland 1611

      Секатор Центроинструмент Finland 1611

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020382
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Контактный секатор с храповым механизмом Центроинструмент Finland 1611 - предназначен для обрезки живой и сухой древесины. Максимальный диаметр реза – 24 мм. Особенность работы секатора – рез в три этапа. Вы делаете одно нажатие, затем ослабляете сжатие. Второе нажатие – ослабляете. Третье нажатие – финальный рез. Плавное поэтапное погружение гарантирует бережный и чистый рез. Лезвия секатора изготовлены из японской стали SK5. Antistick покрытие помогает легко избавиться от налипающих на сок растения остатков коры и листвы и обеспечивает легкий уход. Надежный фиксатор обеспечивает безопасность в закрытом положении.  

        Преимущества:

        • Для сырой и сухой древесины.
        • Лезвия с antistick-покрытием.
        • Закрытая рукоятка - надёжная защита руки при работе.
        • Вторая рукоятка с покрытием из термопластичной резины (TPR).
        • Уникальный храповый механизм - рез в три этапа.
        • Чистый рез.
        • Увеличение режущей способности.
        • Снижение прилагаемого усилия.
        • Надёжный фиксатор - безопасность в закрытом положении.
        • Встроенная масленка для ухода за лезвием — продлевает срок службы инструмента.

        Комплектация:

        • Секатор - 1 шт.
        • Упаковка.