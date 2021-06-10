Секатор Центроинструмент Finland 1611
Арт. Ю00000020382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Контактный секатор с храповым механизмом Центроинструмент Finland 1611 - предназначен для обрезки живой и сухой древесины. Максимальный диаметр реза – 24 мм. Особенность работы секатора – рез в три этапа. Вы делаете одно нажатие, затем ослабляете сжатие. Второе нажатие – ослабляете. Третье нажатие – финальный рез. Плавное поэтапное погружение гарантирует бережный и чистый рез. Лезвия секатора изготовлены из японской стали SK5. Antistick покрытие помогает легко избавиться от налипающих на сок растения остатков коры и листвы и обеспечивает легкий уход. Надежный фиксатор обеспечивает безопасность в закрытом положении.
Преимущества:
- Для сырой и сухой древесины.
- Лезвия с antistick-покрытием.
- Закрытая рукоятка - надёжная защита руки при работе.
- Вторая рукоятка с покрытием из термопластичной резины (TPR).
- Уникальный храповый механизм - рез в три этапа.
- Чистый рез.
- Увеличение режущей способности.
- Снижение прилагаемого усилия.
- Надёжный фиксатор - безопасность в закрытом положении.
- Встроенная масленка для ухода за лезвием — продлевает срок службы инструмента.
Комплектация:
- Секатор - 1 шт.
- Упаковка.