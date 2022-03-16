Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
Арт. X1903967193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575 предназначен для стрижки веток и подравнивания живых изгородей. Технология PowerStep упрощает работу, автономно выбирая опцию для определенной толщины ветки. Предохранитель увеличивает безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Инструмент оптимизирован для правшей и левшей
- Малый вес
- Специальная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента и предотвращает проскальзывание рук
- Благодаря технологииPowerStep, секатор автономно выбирает опцию, соответствующую толщине ветки
- Подходит для обрезки жесткой, сухой древесины
- Прочные рукоятки из материала FiberComp™ (армированного стекловолокном полиамида) обеспечивают легкость и прочность инструмента
- Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
- Нижнее лезвие из материала FiberComp™ для износоустойчивости