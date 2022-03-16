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Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
5.0
2
2 999 ₽
3 900 ₽
Садовые секаторы
    Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
    Арт. X1903967193
    5.0
    2
    Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
    Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575

      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575

      • -901 ₽
      2 999 ₽
      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903967193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      • -901 ₽
      2 999 ₽
      3 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575 предназначен для стрижки веток и подравнивания живых изгородей. Технология PowerStep упрощает работу, автономно выбирая опцию для определенной толщины ветки. Предохранитель увеличивает безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Инструмент оптимизирован для правшей и левшей
        • Малый вес
        • Специальная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента и предотвращает проскальзывание рук
        • Благодаря технологииPowerStep, секатор автономно выбирает опцию, соответствующую толщине ветки
        • Подходит для обрезки жесткой, сухой древесины
        • Прочные рукоятки из материала FiberComp™ (армированного стекловолокном полиамида) обеспечивают легкость и прочность инструмента
        • Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым
        • Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
        • Нижнее лезвие из материала FiberComp™ для износоустойчивости