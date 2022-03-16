Преимущества

Инструмент оптимизирован для правшей и левшей

Малый вес

Специальная накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват инструмента и предотвращает проскальзывание рук

Благодаря технологииPowerStep, секатор автономно выбирает опцию, соответствующую толщине ветки

Подходит для обрезки жесткой, сухой древесины

Прочные рукоятки из материала FiberComp™ (армированного стекловолокном полиамида) обеспечивают легкость и прочность инструмента

Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии

Нижнее лезвие из материала FiberComp™ для износоустойчивости

Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575 предназначен для стрижки веток и подравнивания живых изгородей. Технология PowerStep упрощает работу, автономно выбирая опцию для определенной толщины ветки. Предохранитель увеличивает безопасность эксплуатации.