Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1
Арт. О00000028433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1 предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы.
Преимущества
- Изготовлен из инструментальной стали
- Имеет антикорозионное оксидированное покрытие
- Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания
- Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры