Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1
    Арт. О00000028433
    Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1

      Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028433

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      235 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      Секатор садовый с пластиковыми рукоятками Центроинструмент 1386
      260 ₽
      5.0
      Секатор садовый с пластиковыми рукоятками Центроинструмент 1386
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
      170 ₽
      4.8
      Леска для триммера Siat Professional 556004, звезда, 2 мм, 15 м
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
      Нет в наличии
      Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1 предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы.

        Преимущества

        • Изготовлен из инструментальной стали
        • Имеет антикорозионное оксидированное покрытие
        • Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания
        • Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры