Преимущества

Изготовлен из инструментальной стали

Имеет антикорозионное оксидированное покрытие

Использование специальных выточек на противорежущем ноже позволяет при срезе фиксировать крупную ветку близко от оси секатора, что приводит к значительному снижению усилия резания

Использование подточенного кончика противорежущего ножа позволяет делать срезку тонких веточек без задиров коры

Секатор СУ-(хо) -ДС 010109-1 предназначен для весенней и осенней обрезки деревьев, кустарников, садовой поросли, для нарезки лозы.