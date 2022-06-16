Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
Арт. О00000013223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter MK-11000Е - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев.
Преимущества
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
- Защита от низкого уровня масла
- Возможность выбрать скорость
- Колесо в передней части мотокультиватора для удобства перемещения либо стояночная опора (сошник) в задней для удобства хранения
- Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении