Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17

Преимущества

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла

Возможность выбрать скорость

Колесо в передней части мотокультиватора для удобства перемещения либо стояночная опора (сошник) в задней для удобства хранения

Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении

Сельскохозяйственная машина Huter MK-11000Е - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев.