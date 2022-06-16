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Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Арт. О00000013223
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-11000E 70/5/17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter MK-11000Е - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. 

        Преимущества

        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
        • Защита от низкого уровня масла
        • Возможность выбрать скорость
        • Колесо в передней части мотокультиватора для удобства перемещения либо стояночная опора (сошник) в задней для удобства хранения
        • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении