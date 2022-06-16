Преимущества

Двигатель мощностью 13 л.с

Ширина культивации 140 см

Элементы управления расположены на рукоятках

Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения

Щиток для безопасной работы

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла

Возможность выбора скорости - 2 вперед и 1 назад

Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18 используется для работы на дачных участках. Оснащена сошником для регулировки глубины культивирования и удобного хранения агрегата. Предусмотрена возможность присоединения навесного оборудования. Безопасность использования. При низком уровне масла машина не заведется, что предотвратит её внезапную остановку во время работы. Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора.