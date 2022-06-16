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Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Арт. О00000013133
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter МК-13000 70/5/18 используется для работы на дачных участках. Оснащена сошником для регулировки глубины культивирования и удобного хранения агрегата. Предусмотрена возможность присоединения навесного оборудования. Безопасность использования. При низком уровне масла машина не заведется, что предотвратит её внезапную остановку во время работы. Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 13 л.с
        • Ширина культивации 140 см
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения
        • Щиток для безопасной работы
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
        • Защита от низкого уровня масла
        • Возможность выбора скорости - 2 вперед и 1 назад