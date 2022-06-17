Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2

Преимущества

Маневренная благодаря наличию 2 передних передач и реверса

Регулируемая глубина вспашки

Максимальная ширина захвата - 100 см

Широкая заливная горловина облегчает заправку

Защитные диски необходимы, чтобы предотвратить случайное повреждение растений во время работы

Прочные фрезы

Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000М 70/5/2 оснащена 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 7.0 л.с. Предназначена для вспашки и культивации почвы. С таким агрегатом подготовить садовый участок к посадочному сезону не составит труда. С помощью сошника можно выставить желаемую глубину обработки почвы. Ширина захвата за один проход составляет 100 см. Положение руля регулируется.