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Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
5.0
2
55 990 ₽
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
    Арт. О00000012935
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2

      55 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000012935
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      55 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000М 70/5/2 оснащена 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 7.0 л.с. Предназначена для вспашки и культивации почвы. С таким агрегатом подготовить садовый участок к посадочному сезону не составит труда. С помощью сошника можно выставить желаемую глубину обработки почвы. Ширина захвата за один проход составляет 100 см. Положение руля регулируется.

        Преимущества

        • Маневренная благодаря наличию 2 передних передач и реверса
        • Регулируемая глубина вспашки
        • Максимальная ширина захвата - 100 см
        • Широкая заливная горловина облегчает заправку
        • Защитные диски необходимы, чтобы предотвратить случайное повреждение растений во время работы
        • Прочные фрезы