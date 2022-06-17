Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000 70/5/2
Арт. О00000012935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter МК-7000М 70/5/2 оснащена 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 7.0 л.с. Предназначена для вспашки и культивации почвы. С таким агрегатом подготовить садовый участок к посадочному сезону не составит труда. С помощью сошника можно выставить желаемую глубину обработки почвы. Ширина захвата за один проход составляет 100 см. Положение руля регулируется.
Преимущества
- Маневренная благодаря наличию 2 передних передач и реверса
- Регулируемая глубина вспашки
- Максимальная ширина захвата - 100 см
- Широкая заливная горловина облегчает заправку
- Защитные диски необходимы, чтобы предотвратить случайное повреждение растений во время работы
- Прочные фрезы