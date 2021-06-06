Преимущества

Двигатель мощностью 7 л.с

Ширина культивации 100 см

Элементы управления расположены на рукоятках

Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения

Щиток для безопасной работы

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла

Возможность выбора скорости

Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20 может работать с навесным оборудованием. Вынос шкива приспособлен для работы с роторными косилками российских производителей. Агрегат отличается простотой сборки/разборки и наличием сошника для удобства хранения. Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора. Безопасность использования. Щиток защищает оператора от попадания земли во время культивирования.