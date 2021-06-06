Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
Арт. О00000013247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20 может работать с навесным оборудованием. Вынос шкива приспособлен для работы с роторными косилками российских производителей. Агрегат отличается простотой сборки/разборки и наличием сошника для удобства хранения. Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора. Безопасность использования. Щиток защищает оператора от попадания земли во время культивирования.
Преимущества
- Двигатель мощностью 7 л.с
- Ширина культивации 100 см
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения
- Щиток для безопасной работы
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
- Защита от низкого уровня масла
- Возможность выбора скорости