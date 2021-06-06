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Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
4.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
    Арт. О00000013247
    4.0
    1
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20

      Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013247
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter MK-7000С 70/5/20 может работать с навесным оборудованием. Вынос шкива приспособлен для работы с роторными косилками российских производителей. Агрегат отличается простотой сборки/разборки и наличием сошника для удобства хранения. Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора. Безопасность использования. Щиток защищает оператора от попадания земли во время культивирования.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 7 л.с
        • Ширина культивации 100 см
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения
        • Щиток для безопасной работы
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
        • Защита от низкого уровня масла
        • Возможность выбора скорости