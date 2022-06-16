Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
Арт. О00000013161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина HUTER GMC-7500-10 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.
Преимущества
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
- Защита от низкого уровня масла. При уровне масла ниже допустимого сельскохозяйственные машины и мотокультиваторы Huter не заводятся глохнут, если это случилось во время работы
- Возможность выбрать скорость (для тяжелых и средних культиваторов) и две скорости работы "вперед и назад" для всей линейки культиваторов
- Колесо в передней части сельскохозяйственной машины для удобства перемещения, либо стояночная опора (сошник) в задней для удобства хранения
- Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении