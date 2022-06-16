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Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
    Арт. О00000013161
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина HUTER GMC-7500-10 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.

        Преимущества

        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
        • Защита от низкого уровня масла. При уровне масла ниже допустимого сельскохозяйственные машины и мотокультиваторы Huter не заводятся глохнут, если это случилось во время работы
        • Возможность выбрать скорость (для тяжелых и средних культиваторов) и две скорости работы "вперед и назад" для всей линейки культиваторов
        • Колесо в передней части сельскохозяйственной машины для удобства перемещения, либо стояночная опора (сошник) в задней для удобства хранения
        • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении