Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500-10 70/5/12

Преимущества

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла. При уровне масла ниже допустимого сельскохозяйственные машины и мотокультиваторы Huter не заводятся глохнут, если это случилось во время работы

Возможность выбрать скорость (для тяжелых и средних культиваторов) и две скорости работы "вперед и назад" для всей линейки культиваторов

Колесо в передней части сельскохозяйственной машины для удобства перемещения, либо стояночная опора (сошник) в задней для удобства хранения

Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении

Сельскохозяйственная машина HUTER GMC-7500-10 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.