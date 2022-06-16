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Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Арт. О00000012934
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012934
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500М 70/5/5 предназначен для эксплуатации в сельском хозяйстве, а также подходит для частного использования. Оборудован мощным двигателем и прочными фрезами. Скорости переключаются при помощи рычага. Реверс способствует маневренности агрегата. Положение рукоятки управления можно регулировать.

        Преимущества

        • 3 передачи (2 вперед/1 назад)
        • Подключение дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач
        • Задний ход - для маневренности агрегата
        • Колеса прикрыты специальными щитками, ограничивающими возможный разброс грунта
        • Прочная рама
        • Надежность
        • Долгий срок службы