Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5
Арт. О00000012934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500М 70/5/5 предназначен для эксплуатации в сельском хозяйстве, а также подходит для частного использования. Оборудован мощным двигателем и прочными фрезами. Скорости переключаются при помощи рычага. Реверс способствует маневренности агрегата. Положение рукоятки управления можно регулировать.
Преимущества
- 3 передачи (2 вперед/1 назад)
- Подключение дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач
- Задний ход - для маневренности агрегата
- Колеса прикрыты специальными щитками, ограничивающими возможный разброс грунта
- Прочная рама
- Надежность
- Долгий срок службы