Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500 70/5/5

Преимущества

3 передачи (2 вперед/1 назад)

Подключение дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач

Задний ход - для маневренности агрегата

Колеса прикрыты специальными щитками, ограничивающими возможный разброс грунта



Прочная рама

Надежность

Долгий срок службы

Сельскохозяйственная машина Huter МК-7500М 70/5/5 предназначен для эксплуатации в сельском хозяйстве, а также подходит для частного использования. Оборудован мощным двигателем и прочными фрезами. Скорости переключаются при помощи рычага. Реверс способствует маневренности агрегата. Положение рукоятки управления можно регулировать.