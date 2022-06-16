Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15

Преимущества

Двигатель мощностью 8 л.с

Ширина культивации 115 см

Элементы управления расположены на рукоятках

Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения

Щиток для безопасной работы

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла

Возможность выбора скорости

Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000М/135 70/5/15 подойдет для культивации почвы. Отличается возможностью установки необходимой глубины и ширины обработки. Оснащена возможностью передачи мощности на навесное оборудование. Удобство использования. Предусмотрена возможность регулировки глубины обработки почвы с помощью сошника. Безопасность использования. При низком уровне масла машина не заведется, что предотвратит её внезапную остановку во время работы.