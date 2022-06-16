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Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
4.5
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
    Арт. О00000013170
    4.5
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013170
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000М/135 70/5/15 подойдет для культивации почвы. Отличается возможностью установки необходимой глубины и ширины обработки. Оснащена возможностью передачи мощности на навесное оборудование. Удобство использования. Предусмотрена возможность регулировки глубины обработки почвы с помощью сошника. Безопасность использования. При низком уровне масла машина не заведется, что предотвратит её внезапную остановку во время работы.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 8 л.с
        • Ширина культивации 115 см
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения
        • Щиток для безопасной работы
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
        • Защита от низкого уровня масла
        • Возможность выбора скорости