Сельскохозяйственная машина Huter МК-8000/135 70/5/15
Арт. О00000013170
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000М/135 70/5/15 подойдет для культивации почвы. Отличается возможностью установки необходимой глубины и ширины обработки. Оснащена возможностью передачи мощности на навесное оборудование. Удобство использования. Предусмотрена возможность регулировки глубины обработки почвы с помощью сошника. Безопасность использования. При низком уровне масла машина не заведется, что предотвратит её внезапную остановку во время работы.
Преимущества
- Двигатель мощностью 8 л.с
- Ширина культивации 115 см
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения
- Щиток для безопасной работы
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
- Защита от низкого уровня масла
- Возможность выбора скорости