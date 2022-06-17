Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14

Преимущества

Самоходная модель

Возможность регулировки глубины и ширины обработки

Элементы управления расположены на рукоятках

Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную

Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении

Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа

Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании

Установлена защита двигателя от низкого уровня масла

Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев.