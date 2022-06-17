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Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
    Арт. О00000013313
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
    Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
      Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14

      Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013313
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. 

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
        • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
        • Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа
        • Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
        • Установлена защита двигателя от низкого уровня масла