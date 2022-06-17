Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В 70/5/14
Арт. О00000013313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|легкий
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000В - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев.
Преимущества
- Самоходная модель
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
- Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
- Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа
- Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
- Установлена защита двигателя от низкого уровня масла