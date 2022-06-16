Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500-10 70/5/16

Преимущества

Двигатель мощностью 9.5 л.с

Ширина культивации 115 см

Элементы управления расположены на рукоятках

Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения

Щиток для безопасной работы

Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы

Защита от низкого уровня масла

Возможность выбора скорости

Сельскохозяйственная машина Huter MK-9500-10 - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.