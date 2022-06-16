Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500-10 70/5/16
Арт. О00000013137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Сельскохозяйственная машина Huter MK-9500-10 - используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Агрегат дает хорошие результаты на приусадебных и фермерских хозяйствах и дачных участках, на ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Мотокультиватор укомплектован четырёхтактным двигателем внутреннего сгорания.
Преимущества
- Двигатель мощностью 9.5 л.с
- Ширина культивации 115 см
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Разборная рукоятка и сошник для удобства перемещения и хранения
- Щиток для безопасной работы
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
- Защита от низкого уровня масла
- Возможность выбора скорости