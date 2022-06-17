Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
Арт. О00000012958
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) немецкого производства представляет собой настоящую рабочую лошадку, способную возделывать землю на земельном участке. На мотоблок можно установить целый ряд насадок: плуг, разрыхлитель, борона, картофелекопалка и окучник. Также модель может использоваться как снегоуборщик и газонокосилка.
Преимущества
- Высокая проходимость за счет глубоко рисунка протектора шин и колес большого диаметра
- Регулируемая рулевая колонка для удобства управления
- Крылья колес защищают водителя от грязи
- Мощность 9 л.с. для решения даже сложных задач
- Реверсный режим для повышенной маневренности мотоблока
- Регулируемая глубина вспашки за счет особой конструкции сошника
- Простое обслуживание и легкое управление