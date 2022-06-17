Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4

Преимущества

Высокая проходимость за счет глубоко рисунка протектора шин и колес большого диаметра

Регулируемая рулевая колонка для удобства управления

Крылья колес защищают водителя от грязи

Мощность 9 л.с. для решения даже сложных задач

Реверсный режим для повышенной маневренности мотоблока

Регулируемая глубина вспашки за счет особой конструкции сошника

Простое обслуживание и легкое управление

Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) немецкого производства представляет собой настоящую рабочую лошадку, способную возделывать землю на земельном участке. На мотоблок можно установить целый ряд насадок: плуг, разрыхлитель, борона, картофелекопалка и окучник. Также модель может использоваться как снегоуборщик и газонокосилка.