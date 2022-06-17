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Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
    Арт. О00000012958
    5.0
    2
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
    Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4
      Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4

      Сельскохозяйственная машина Huter МК-9500 (МК-6700) 70/5/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012958
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок Huter MK-9500 (MK-6700) немецкого производства представляет собой настоящую рабочую лошадку, способную возделывать землю на земельном участке. На мотоблок можно установить целый ряд насадок: плуг, разрыхлитель, борона, картофелекопалка и окучник. Также модель может использоваться как снегоуборщик и газонокосилка.

        Преимущества

        • Высокая проходимость за счет глубоко рисунка протектора шин и колес большого диаметра
        • Регулируемая рулевая колонка для удобства управления
        • Крылья колес защищают водителя от грязи
        • Мощность 9 л.с. для решения даже сложных задач
        • Реверсный режим для повышенной маневренности мотоблока
        • Регулируемая глубина вспашки за счет особой конструкции сошника
        • Простое обслуживание и легкое управление