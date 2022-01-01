Съемник американского типа, Jonnesway, 200 мм, AE310047

Инструмент конструкционно представляет собой один из наиболее простых и в то же время, удобных в применении типов съемников. Захваты свободно перемещаются по направляющим траверсы, сохраняя одинаковую площадь пятна контакта лапок с демонтируемой деталью во всем размерном диапазоне, диапазон при этом даже несколько шире, чем у съемника с поворотными захватами. При приложении нагрузки захваты заклиниваются на направляющих, что предотвращает соскальзывание лапки. Съемник также можно использовать для внутреннего захвата детали. Кованые захваты съемника изготовлены из хромованадиевой стали. Ходовой винт имеет класс прочности 8.8.