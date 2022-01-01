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Съемник американского типа, Jonnesway, 200 мм, AE310047
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Съемники
    Съемник американского типа, Jonnesway, 200 мм, AE310047
    Арт. jonnesway_4449
    Съемник американского типа, Jonnesway, 200 мм, AE310047

      Съемник американского типа, Jonnesway, 200 мм, AE310047

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4449

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Габариты, мм
      		290x280x60
      Вес, кг
      		3.03
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Инструмент конструкционно представляет собой один из наиболее простых и в то же время, удобных в применении типов съемников. Захваты свободно перемещаются по направляющим траверсы, сохраняя одинаковую площадь пятна контакта лапок с демонтируемой деталью во всем размерном диапазоне, диапазон при этом даже несколько шире, чем у съемника с поворотными захватами. При приложении нагрузки захваты заклиниваются на направляющих, что предотвращает соскальзывание лапки. Съемник также можно использовать для внутреннего захвата детали. Кованые захваты съемника изготовлены из хромованадиевой стали. Ходовой винт имеет класс прочности 8.8.