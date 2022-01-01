Съемник гидравлический с сепаратором, Jonnesway, AE310004

Съемник-сепаратор с комплектом деталей для тянущей части, где в качестве исполнительного механизма, вместо ходового винта, используется гидравлический цилиндр, развивающий большее тяговое усилие, позволяющее применять съемник для проведения демонтажных работ с особонагруженными деталями. Исполнительный механизм гидравлического цилиндра расчитан на максимальное усилие в 10 т. Превышение максимального усилия может привести к поломке механима. Захваты съемника изготовлены из легированной углеродистой стали, закаленной до твердости HRC 42-45, позволяют обслуживать детали в диапазоне размеров от 105 до 150 мм, расположенных на расстоянии до 300 мм от опорной поверхности. Детали тянущей части изготавливаются из углеродистой стали, обеспечивающей работоспособность изделия при его применении. Для удобства, детали набора хранятся в оригинальном металлическом ящике.