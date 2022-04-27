Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной

Съемник механический тройной Sparta 100 мм используется для демонтажа подшипников, шкивов, втулок, шестерней и колец. Это небольшой и простой в применении инструмент, который будет полезен при ремонте автомобилей и другой техники, например, стиральных и сушильных машин. Шарнирные лапки инструмента обладают подвижностью, не сломаются при интенсивной нагрузке. Силовой болт 3-х захватного съемника подшипников Sparta имеет наконечник с 6 гранями, что позволяет добиться надежной фиксации крепежа при его съеме. Купить съемник 100 мм тройной Sparta можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.

Преимущества механического съемника Sparta