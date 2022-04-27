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Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
4.5
2
890 ₽
Съемники
    Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
    Арт. Х13021211
    4.5
    2
    Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
    Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
    Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
    Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
      Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
      Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
      Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной
      Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной

      Съемник механический Sparta 525305, 100 мм, тройной

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021211
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		100
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Съемник механический тройной Sparta 100 мм используется для демонтажа подшипников, шкивов, втулок, шестерней и колец. Это небольшой и простой в применении инструмент, который будет полезен при ремонте автомобилей и другой техники, например, стиральных и сушильных машин. Шарнирные лапки инструмента обладают подвижностью, не сломаются при интенсивной нагрузке. Силовой болт 3-х захватного съемника подшипников Sparta имеет наконечник с 6 гранями, что позволяет добиться надежной фиксации крепежа при его съеме. Купить съемник 100 мм тройной Sparta можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.

        Преимущества механического съемника Sparta

        • Компактный
        • Удобный
        • Надежный