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Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425
5.0
2
2 890 ₽
Съемники
    Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425
    Арт. Х13021312
    5.0
    2
    Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425
    Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425
      Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425
      Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425

      Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		300
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Механический тройной съемник 300 мм SPARTA 525425 - приспособление с быстрой и простой установкой для выполнения надежного захвата детали. В конструкции предусмотрено три лапки, что увеличивает возможности инструмента. При работе необходимо приложить минимум усилий.

        Преимущества

        • Для быстрого удаления подшипников, втулок и колец с минимальным усилием
        • Силовой болт имеет шестигранный наконечник
        • Прост и удобен в работе
        • Надежный захват
        • При развороте вылет захватов меняется в 1,5 раза
        • Упоры на лапках имеют одинаковую ширину