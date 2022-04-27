Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425
Арт. Х13021312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|300
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Материал губок
|сталь
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- Механический тройной съемник 300 мм SPARTA 525425 - приспособление с быстрой и простой установкой для выполнения надежного захвата детали. В конструкции предусмотрено три лапки, что увеличивает возможности инструмента. При работе необходимо приложить минимум усилий.
Преимущества
- Для быстрого удаления подшипников, втулок и колец с минимальным усилием
- Силовой болт имеет шестигранный наконечник
- Прост и удобен в работе
- Надежный захват
- При развороте вылет захватов меняется в 1,5 раза
- Упоры на лапках имеют одинаковую ширину