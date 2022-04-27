Съемник механический Sparta 300мм тройной 525425

Преимущества

Для быстрого удаления подшипников, втулок и колец с минимальным усилием

Силовой болт имеет шестигранный наконечник

Прост и удобен в работе

Надежный захват

При развороте вылет захватов меняется в 1,5 раза

Упоры на лапках имеют одинаковую ширину

Механический тройной съемник 300 мм SPARTA 525425 - приспособление с быстрой и простой установкой для выполнения надежного захвата детали. В конструкции предусмотрено три лапки, что увеличивает возможности инструмента. При работе необходимо приложить минимум усилий.