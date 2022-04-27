Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
Арт. Х13025317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|280
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Материал губок
|сталь
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- Съемник стопорных колец KRAFTOOL 22811 используется при снятии или установке стопорных колец - внутренних или внешних. В комплектацию входят сменные насадки, которые расширяют функциональность представленного ручного инструмента. Выполнен из качественного прочного материала, что позволяет увеличить срок эксплуатации.
Преимущества
- Простота применения
- Долгий срок службы
- Качественное исполнение
- Эффективность в работе