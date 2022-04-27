Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811

Преимущества

Простота применения

Долгий срок службы

Качественное исполнение

Эффективность в работе

Съемник стопорных колец KRAFTOOL 22811 используется при снятии или установке стопорных колец - внутренних или внешних. В комплектацию входят сменные насадки, которые расширяют функциональность представленного ручного инструмента. Выполнен из качественного прочного материала, что позволяет увеличить срок эксплуатации.