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Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
5.0
2
1 030 ₽
Съемники стопорных колец
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Арт. Х13025317
    5.0
    2
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
    Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811
      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811

      Съемник стопорных колец 12 в 1 Kraftool 22811

      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025317
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		280
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Съемник стопорных колец KRAFTOOL 22811 используется при снятии или установке стопорных колец - внутренних или внешних. В комплектацию входят сменные насадки, которые расширяют функциональность представленного ручного инструмента. Выполнен из качественного прочного материала, что позволяет увеличить срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Простота применения
        • Долгий срок службы
        • Качественное исполнение
        • Эффективность в работе