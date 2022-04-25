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Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21042
5.0
2
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21042
    Арт. X968191
    5.0
    2
    Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21042

      Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21042

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Съемник внешних стопорных колец (прямые губки, CS) 200мм Brigadier 21042 отличается высокой точностью изготовления. Инструмент оснащен раскрывающей пружиной для минимизации усилий при работе. Для защиты от коррозии используется хромоникелевое покрытие.

        Преимущества

        • Удобство в использовании
        • Надежность
        • Ручки выполнены из пластика
        • Прямые губки
        • Снабжен возвратной пружиной