Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21042

Преимущества

Удобство в использовании

Надежность

Ручки выполнены из пластика

Прямые губки

Снабжен возвратной пружиной



Съемник внешних стопорных колец (прямые губки, CS) 200мм Brigadier 21042 отличается высокой точностью изготовления. Инструмент оснащен раскрывающей пружиной для минимизации усилий при работе. Для защиты от коррозии используется хромоникелевое покрытие.