Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21047

Преимущества

Изогнутые под 90 градусов губки Brigadier 21047

Точно обработанные наконечники

Раскрывающая пружина

Ручки выполнены из двух материалов

Рабочая часть из полированной высокоуглеродистой стали

Съемник внешних стопорных колец (CS, 200 мм) Brigadier 21047 изготовлен из полированной высокоуглеродистой стали, которая отличается прочностью и долговечностью. Хромо-никелевое покрытие служит для защиты рабочей части изделия от коррозии. Рукоятки эргономичной формы обеспечивают надежный захват.