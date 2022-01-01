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Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21047
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Съемники стопорных колец
    Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21047
    Арт. 77777X968324
    Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21047

      Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21047

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X968324

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемник внешних стопорных колец (CS, 200 мм) Brigadier 21047 изготовлен из полированной высокоуглеродистой стали, которая отличается прочностью и долговечностью. Хромо-никелевое покрытие служит для защиты рабочей части изделия от коррозии. Рукоятки эргономичной формы обеспечивают надежный захват.

        Преимущества 

        • Изогнутые под 90 градусов губки Brigadier 21047
        • Точно обработанные наконечники
        • Раскрывающая пружина
        • Ручки выполнены из двух материалов
        • Рабочая часть из полированной высокоуглеродистой стали