Съемник внеш. стопорных колец Brigadier 21047
Арт. 77777X968324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|углеродистая сталь
- Съемник внешних стопорных колец (CS, 200 мм) Brigadier 21047 изготовлен из полированной высокоуглеродистой стали, которая отличается прочностью и долговечностью. Хромо-никелевое покрытие служит для защиты рабочей части изделия от коррозии. Рукоятки эргономичной формы обеспечивают надежный захват.
Преимущества
- Изогнутые под 90 градусов губки Brigadier 21047
- Точно обработанные наконечники
- Раскрывающая пружина
- Ручки выполнены из двух материалов
- Рабочая часть из полированной высокоуглеродистой стали