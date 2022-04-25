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Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21031
5.0
2
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Съемники стопорных колец
    Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21031
    Арт. X968195
    5.0
    2
    Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21031

      Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21031

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968195
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемник внутренних стопорных колец (прямые губки, CS) 175мм Brigadier 21031 находит применение при ремонте автомобилей. Использование инструмента существенно повышает скорость работ с жидкостными и воздушными системами. Позволяет работать со стопорными кольцами диаметром 19-60мм. 

        Преимущества

        • Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный хват
        • Износостойкость
        • Тонкие губки прямоугольного сечения с насечкой
        • Снабжены возвратной пружиной
        • Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь
        • Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии