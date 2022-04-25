Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21031
Арт. X968195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|углеродистая сталь
- Съемник внутренних стопорных колец (прямые губки, CS) 175мм Brigadier 21031 находит применение при ремонте автомобилей. Использование инструмента существенно повышает скорость работ с жидкостными и воздушными системами. Позволяет работать со стопорными кольцами диаметром 19-60мм.
Преимущества
- Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный хват
- Износостойкость
- Тонкие губки прямоугольного сечения с насечкой
- Снабжены возвратной пружиной
- Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь
- Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии