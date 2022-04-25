Съемник внутр. стопорных колец Brigadier 21031

Преимущества

Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный хват

Износостойкость

Тонкие губки прямоугольного сечения с насечкой

Снабжены возвратной пружиной

Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь

Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии

Съемник внутренних стопорных колец (прямые губки, CS) 175мм Brigadier 21031 находит применение при ремонте автомобилей. Использование инструмента существенно повышает скорость работ с жидкостными и воздушными системами. Позволяет работать со стопорными кольцами диаметром 19-60мм.