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Съемник внутренних стопорных колец Brigadier 21036
5.0
2
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Съемник внутренних стопорных колец Brigadier 21036
    Арт. X11933280
    5.0
    2
    Съемник внутренних стопорных колец Brigadier 21036

      Съемник внутренних стопорных колец Brigadier 21036

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11933280
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		175
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемник внутренних стопорных колец BRIGADIЕR 21036 позволяет работать со стопорными кольцами диаметром 19-60 мм. 

        Преимущества

        • Изогнутые под 90° губки, точно обработанные наконечники
        • Раскрывающая пружина
        • Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь
        • Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Ручки выполнены из двух материалов - обеспечивают удобный захват