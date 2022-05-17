Съемник внутренних стопорных колец Brigadier 21036
Арт. X11933280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|углеродистая сталь
- Съемник внутренних стопорных колец BRIGADIЕR 21036 позволяет работать со стопорными кольцами диаметром 19-60 мм.
Преимущества
- Изогнутые под 90° губки, точно обработанные наконечники
- Раскрывающая пружина
- Полированная высокоуглеродистая (CS) сталь
- Хромо-никелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Ручки выполнены из двух материалов - обеспечивают удобный захват