Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сэндвич-труба Агни, 115/200 мм, 0,5 м
5.0
3
2 070 ₽
Сэндвич-трубы
    Сэндвич-труба Агни, 115/200 мм, 0,5 м
    Арт. X6991456560539
    5.0
    3
    Сэндвич-труба Агни, 115/200 мм, 0,5 м

      Сэндвич-труба Агни, 115/200 мм, 0,5 м

      2 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991456560539
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр, мм
      		115
      Внешний диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      2 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сэндвич-труба АГНИ 115/200 мм, 0,5 м - является основным элементом дымоходной системы, предназначена для отведения продуктов сгорания на прямых участках.

        Преимущества

        • Покрыта двойным слоем стеклоэмали
        • Изоляция между внутренней и наружной трубами выполнена из каменной ваты Izoterm или Rockwool для предотвращения образования конденсата и улучшения тяги
        • Кислотоустойчивость
        • Щелочноустойчивость
        • Антикоррозийность
        • Водо- и газонепроницаемость
        • Термостойкость и устойчивость к перепадам температур
        • Взрыво- и пожаробезопасность
        • Высокая механическая прочность на истирание
        • Гигиеническая безопасность
        • Эстетическая привлекательность
        • Длительный срок службы