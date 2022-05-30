Сэндвич-труба Агни, 115/200 мм, 0,5 м
Арт. X6991456560539
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр, мм
|115
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Внешний диаметр, мм
|200
- Сэндвич-труба АГНИ 115/200 мм, 0,5 м - является основным элементом дымоходной системы, предназначена для отведения продуктов сгорания на прямых участках.
Преимущества
- Покрыта двойным слоем стеклоэмали
- Изоляция между внутренней и наружной трубами выполнена из каменной ваты Izoterm или Rockwool для предотвращения образования конденсата и улучшения тяги
- Кислотоустойчивость
- Щелочноустойчивость
- Антикоррозийность
- Водо- и газонепроницаемость
- Термостойкость и устойчивость к перепадам температур
- Взрыво- и пожаробезопасность
- Высокая механическая прочность на истирание
- Гигиеническая безопасность
- Эстетическая привлекательность
- Длительный срок службы