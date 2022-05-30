Преимущества

Покрыта двойным слоем стеклоэмали

Изоляция между внутренней и наружной трубами выполнена из каменной ваты Izoterm или Rockwool для предотвращения образования конденсата и улучшения тяги

Кислотоустойчивость

Щелочноустойчивость

Антикоррозийность

Водо- и газонепроницаемость

Термостойкость и устойчивость к перепадам температур

Взрыво- и пожаробезопасность

Высокая механическая прочность на истирание

Гигиеническая безопасность

Эстетическая привлекательность

Длительный срок службы

Сэндвич-труба АГНИ 115/200 мм, 0,5 м - является основным элементом дымоходной системы, предназначена для отведения продуктов сгорания на прямых участках.