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Сэндвич-труба Термофор, 115/215 мм, 0,5 м
5.0
2
Найти аналог
Сэндвич-трубы
    Сэндвич-труба Термофор, 115/215 мм, 0,5 м
    Арт. X1691200212
    5.0
    2
    Сэндвич-труба Термофор, 115/215 мм, 0,5 м

      Сэндвич-труба Термофор, 115/215 мм, 0,5 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691200212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Термофор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр, мм
      		115
      Внешний диаметр, мм
      		215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сендвич-труба ТЕРМОФОР ТФ555.20.00.000-08 – основная составная часть дымохода, которая предназначена для выведения дыма на прямых участках. Утепленная дымоходная система, в отличие от одностенной, состоит из трех отдельных слоев, которые в совокупности не только защищают жилое помещение от попадания внутрь продуктов сгорания, но и выводят их безопасным, экологичным способом. Внутренний слой сендвич-трубы ТЕРМОФОР ничем не уступает одностенным модулям TMF: он изготовлен из высоколегированной коррозионностойкой, жаростойкой стали с долей содержания хрома в 11%. Внешний слой своим составом повторяет внутренний, тогда как слой между ними содержит утеплитель, который удерживает жар в холодное время года, и выводит его излишки в жару. Купить ТЕРМОФОР ТФ555.20.00.000-08 для домашней дымоходной системы – значит доверять отведение продуктов сгорания по-настоящему профессиональному оборудованию.

        Преимущества ТЕРМОФОР ТФ555.20.00.000-08

        • Три слоя
        • Прочный материал с содержанием хрома
        • Плотность утеплителя
        • Жаростойкость
        • Экологичность
        • Универсальность

        Комплектация

        • Труба (1 шт.)
        • Упаковка