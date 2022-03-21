Сэндвич-труба Термофор, 115/215 мм, 0,5 м

Сендвич-труба ТЕРМОФОР ТФ555.20.00.000-08 – основная составная часть дымохода, которая предназначена для выведения дыма на прямых участках. Утепленная дымоходная система, в отличие от одностенной, состоит из трех отдельных слоев, которые в совокупности не только защищают жилое помещение от попадания внутрь продуктов сгорания, но и выводят их безопасным, экологичным способом. Внутренний слой сендвич-трубы ТЕРМОФОР ничем не уступает одностенным модулям TMF: он изготовлен из высоколегированной коррозионностойкой, жаростойкой стали с долей содержания хрома в 11%. Внешний слой своим составом повторяет внутренний, тогда как слой между ними содержит утеплитель, который удерживает жар в холодное время года, и выводит его излишки в жару. Купить ТЕРМОФОР ТФ555.20.00.000-08 для домашней дымоходной системы – значит доверять отведение продуктов сгорания по-настоящему профессиональному оборудованию.

Преимущества ТЕРМОФОР ТФ555.20.00.000-08

Три слоя

Прочный материал с содержанием хрома

Плотность утеплителя

Жаростойкость

Экологичность

Универсальность

Комплектация