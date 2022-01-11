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Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
    Арт. О00000012969
    5.0
    2
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2

      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012969
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Функциональный электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах в быту и промышленности. Работает от электросети 220-230В.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Небольшой вес - для неутомительной работы
        • Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены