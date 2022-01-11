Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны

Небольшой вес - для неутомительной работы

Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Функциональный электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах в быту и промышленности. Работает от электросети 220-230В.