Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2
Арт. О00000012969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/2 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Функциональный электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах в быту и промышленности. Работает от электросети 220-230В.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Небольшой вес - для неутомительной работы
- Фиксатор пусковой клавиши для продолжительной работы
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены