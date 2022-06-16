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Основание для сборки насосной группы Север (основание S)
Арт. X169164133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Манометр
|Нет
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Материал
|сталь
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Преимущества
- Межосевое расстояние 125 мм
- Подключение 1” (вр)
- Подключение насоса 180 мм
- Патрубки для термометров 1/2” (вр)
- Мощность контура 25 кВт