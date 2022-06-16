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Основание для сборки насосной группы Север (основание S)
5.0
2
2 420 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
  • Персональная скидка
Основание для сборки насосной группы Север (основание S)
Арт. X169164133
5.0
2
Основание для сборки насосной группы Север (основание S)
  • Персональная скидка

Основание для сборки насосной группы Север (основание S)

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2 420 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169164133
5.0
2

Характеристики

Производитель
Север
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Манометр
Нет
Материал
сталь
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Основание для сборки насосной группы Север (основание S) (1925027) Север-Осн/S (сталь 09Г2С) Основание для сборки насосной группы с возможностью установки трехходового смесительного клапана.

    Преимущества

    • Межосевое расстояние 125 мм
    • Подключение 1” (вр)
    • Подключение насоса 180 мм
    • Патрубки для термометров 1/2” (вр)
    • Мощность контура 25 кВт