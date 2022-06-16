Преимущества

Межосевое расстояние 125 мм

Подключение 1” (вр)

Подключение насоса 180 мм

Патрубки для термометров 1/2” (вр)

Мощность контура 25 кВт

Основание для сборки насосной группы Север (основание S) (1925027) Север-Осн/S (сталь 09Г2С) Основание для сборки насосной группы с возможностью установки трехходового смесительного клапана.