Сгон ДУ-40

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Сгон – это соединительная деталь, которая выглядит как коротенькая трубка, у которой на одном конце резьба короткая, на другом более длинная. Сюда надевается контргайка и муфта целиком. Рекомендуется брать сгоны для труб с достаточно длинной резьбой, иначе все детали не поместятся на участке с резьбой, и тогда потребуется увеличивать расстояние между соединяемыми концами трубы и сгона, в результате прочность соединения будет снижена.