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Сгон ДУ-50
5.0
2
180 ₽
Сгоны резьбовые
    Сгон ДУ-50
    Арт. X16913815930
    5.0
    2
    Сгон ДУ-50

      Сгон ДУ-50

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16913815930
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		сгон
      Тип соединения
      		резьбовое
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сгон – это соединительная деталь, которая выглядит как коротенькая трубка, у которой на одном конце резьба короткая, на другом более длинная. Сюда надевается контргайка и муфта целиком. Рекомендуется брать сгоны для труб с достаточно длинной резьбой, иначе все детали не поместятся на участке с резьбой, и тогда потребуется увеличивать расстояние между соединяемыми концами трубы и сгона, в результате прочность соединения будет снижена.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы