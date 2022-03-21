Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сгон Металлоизделия (150 мм, нержавеющая сталь)
5.0
2
370 ₽
Сгоны резьбовые
    Сгон Металлоизделия (150 мм, нержавеющая сталь)
    Арт. X169740977
    5.0
    2
    Сгон Металлоизделия (150 мм, нержавеющая сталь)

      Сгон Металлоизделия (150 мм, нержавеющая сталь)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169740977
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		сгон
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сгон Металлоизделия (150 мм) принадлежит к группе сантехнических фитинговых конструкций, и представляет собой отрез трубы, имеющий на обоих концах резьбу стандартного размера. Используется сгон для соединения концов труб, крепко закрепленных в поверхности. Купить сгон от Металлоизделия можно для эксплуатации при создании трубопроводов самого разного бытового назначения: сантехники, газопровода, водоснабжения, отопления.

        Преимущества сгона Металлоизделия из нержавеющей стали:

        • Влагостойкость;
        • Хорошее соединение;
        • Универсальность;
        • Компактность.

        Комплектация:

        • Сгон;
        • Упаковка.