Сгон Металлоизделия (150 мм, нержавеющая сталь)
Арт. X169740977
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|сгон
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Тип соединения
|резьбовое
Сгон Металлоизделия (150 мм) принадлежит к группе сантехнических фитинговых конструкций, и представляет собой отрез трубы, имеющий на обоих концах резьбу стандартного размера. Используется сгон для соединения концов труб, крепко закрепленных в поверхности. Купить сгон от Металлоизделия можно для эксплуатации при создании трубопроводов самого разного бытового назначения: сантехники, газопровода, водоснабжения, отопления.
Преимущества сгона Металлоизделия из нержавеющей стали:
- Влагостойкость;
- Хорошее соединение;
- Универсальность;
- Компактность.
Комплектация:
- Сгон;
- Упаковка.