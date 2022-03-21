Сгон Металлоизделия (150 мм, нержавеющая сталь)

Сгон Металлоизделия (150 мм) принадлежит к группе сантехнических фитинговых конструкций, и представляет собой отрез трубы, имеющий на обоих концах резьбу стандартного размера. Используется сгон для соединения концов труб, крепко закрепленных в поверхности. Купить сгон от Металлоизделия можно для эксплуатации при создании трубопроводов самого разного бытового назначения: сантехники, газопровода, водоснабжения, отопления.

Преимущества сгона Металлоизделия из нержавеющей стали:

Влагостойкость;

Хорошее соединение;

Универсальность;

Компактность.

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