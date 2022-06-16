Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187
Арт. X10191185
Характеристики
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Производитель
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Диаметр, мм
|8
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Материал
|оцинкованная сталь
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Шлиц
|нет
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Цвет
|серебристый
Описание товара:
Предназначена для обеспечения дополнительных свойств производимому болтовому, винтовому или другому соединению. В частности, может выполнять следующие задачи: распределение давления по большей площади, предотвращение откручивания соединения вследствие вибраций, регулировка уровня наклона, регулировка высоты в роли доборного элемента.
Преимущества:
- Наружный диаметр шайб приблизительно в 3 раза больше внутреннего;
- Цинковое покрытие защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия;
- Находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.
Комплектация:
- Шайба кузовная ПАРТНЕР DIN9021.