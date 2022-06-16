Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187

Описание товара:

Предназначена для обеспечения дополнительных свойств производимому болтовому, винтовому или другому соединению. В частности, может выполнять следующие задачи: распределение давления по большей площади, предотвращение откручивания соединения вследствие вибраций, регулировка уровня наклона, регулировка высоты в роли доборного элемента.

Преимущества:

Наружный диаметр шайб приблизительно в 3 раза больше внутреннего;

Цинковое покрытие защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия;

Находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.

Комплектация: