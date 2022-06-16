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Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187
5.0
1
16 ₽
Шайбы DIN 9021
    Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187
    Арт. X10191185
    5.0
    1
    Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187

      Шайба Партнер DIN 9021 M8 00187

      16 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10191185
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Диаметр, мм
      		8
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Шлиц
      		нет
      Цвет
      		серебристый
      Все характеристики
      16 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Предназначена для обеспечения дополнительных свойств производимому болтовому, винтовому или другому соединению. В частности, может выполнять следующие задачи: распределение давления по большей площади, предотвращение откручивания соединения вследствие вибраций, регулировка уровня наклона, регулировка высоты в роли доборного элемента.

        Преимущества:

        • Наружный диаметр шайб приблизительно в 3 раза больше внутреннего;
        • Цинковое покрытие защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия;
        • Находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.

        Комплектация:

        • Шайба кузовная ПАРТНЕР DIN9021.