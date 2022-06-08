Абразивная шарошка ПРАКТИКА 641-244 (10x32 мм)

Насадка абразивная шлифовальная (шарошка) серии «Профи» предназначена для обработки изделий из закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердого пластика с помощью прямой шлифовальной машины с цанговым зажимом или дрели с кулачковым патроном. Основное применение – снятие заусенцев, зачистка сварных швов, снятие фасок, шлифование, заточка. Изготовлены из оксида алюминия (Аl2O3 - розовый).