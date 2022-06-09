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Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
5.0
2
110 ₽
Насадки для граверов
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
    Арт. Х130883219
    5.0
    2
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
    Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)
      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)

      Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-152 (25x25 мм)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130883219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка абразивная шлифовальная (шарошка) серии «Профи» предназначена для обработки изделий из закаленной и не закаленной стали, цветных металлов, сплавов, твердого пластика с помощью прямой шлифовальной машины с цанговым зажимом или дрели с кулачковым патроном. Основное применение – снятие заусенцев, зачистка сварных швов, снятие фасок, шлифование, заточка. Изготовлены из оксида алюминия (Аl2O3 - розовый).