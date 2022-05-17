Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)

Преимущества

Диаметр хвостовика: 6 мм

Рабочая длина: 50 мм

Форма: цилиндр

Предназначена для обработки закаленной и незакаленной стали, нержавейки, цветных металлов, твердого пластика, плитки с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.