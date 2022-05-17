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Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
5.0
2
150 ₽
Насадки для граверов
    Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
    Арт. Х130883231
    5.0
    2
    Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
    Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
    Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
    Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
      Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
      Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
      Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
      Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)

      Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130883231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.09
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначена для обработки закаленной и незакаленной стали, нержавейки, цветных металлов, твердого пластика, плитки с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.

        Преимущества

        • Диаметр хвостовика: 6 мм
        • Рабочая длина: 50 мм
        • Форма: цилиндр