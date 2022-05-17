Абразивная шарошка Практика 641-268 (25x50 мм)
Арт. Х130883231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.09
- Предназначена для обработки закаленной и незакаленной стали, нержавейки, цветных металлов, твердого пластика, плитки с помощью прямых шлифмашин, дрелей. Для зачистки заусенцев, кромок, сварных швов, заточки, придания заданной формы при обработке различных изделий.
Преимущества
- Диаметр хвостовика: 6 мм
- Рабочая длина: 50 мм
- Форма: цилиндр