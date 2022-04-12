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Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
5.0
1
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Арматура запорная и регулирующая
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
    Арт. X16913840550
    5.0
    1
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка

      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0002-000015, ВР/ВР, 1/2", бабочка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913840550
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Макс. рабочая температура, °С
      		150
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •      Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе  конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.