Щетка для авто малая AVS SV3186

Преимущества

Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы

Ручка специальной формы, оснащена скребком для льда

Щетина средней жесткости, не царапает кузов при очистке

Стильный и эргономичный дизайн, чтобы снять твердую наледь

Надежность

Высокая прочность

Удобная и практичная щетка-скребок предназначена для ухода за автомобилем в зимнее время. С помощью качественной щетины легко и просто убирать снег, а скребок помогает убрать наледь со стеклянных поверхностей.