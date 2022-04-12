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Щетка для авто малая AVS SV3186
4.5
2
Найти аналог
Щётки и скребки
    Щетка для авто малая AVS SV3186
    Арт. X13241033
    4.5
    2
    Щетка для авто малая AVS SV3186

      Щетка для авто малая AVS SV3186

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241033
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобная и практичная щетка-скребок предназначена для ухода за автомобилем в зимнее время. С помощью качественной щетины легко и просто убирать снег, а скребок помогает убрать наледь со стеклянных поверхностей.

        Преимущества

        • Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы
        • Ручка специальной формы, оснащена скребком для льда 
        • Щетина средней жесткости, не царапает кузов при очистке
        • Стильный и эргономичный дизайн, чтобы снять твердую наледь
        • Надежность
        • Высокая прочность