Щетка коммунальная ЩК-1 Беларус 9808.00.000

Преимущества

Регулируемый угол наклона обеспечивает наилучшие результаты

Подходит для установки на мотоблоки торговой марки БЕЛАРУС

Щетка коммунальная используется для круглогодичной очистки от мусора и снега дорог, дворов, площадей и других территорий с твердым покрытием. Зимой щетка быстро очищает территорию от снежного покрова после работы отвалом, а в другие времена года устройство прекрасно справляется с уборкой грязи и мусора. Работоспособность устройства возможна при температуре от -40 до +40 градусов.