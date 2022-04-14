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Щетка коммунальная ЩК-1 Беларус 9808.00.000
5.0
2
Найти аналог
Щетки для мотоблоков
    Щетка коммунальная ЩК-1 Беларус 9808.00.000
    Арт. X190394331
    5.0
    2
    Щетка коммунальная ЩК-1 Беларус 9808.00.000

      Щетка коммунальная ЩК-1 Беларус 9808.00.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394331
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		щетка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка коммунальная используется для круглогодичной очистки от мусора и снега дорог, дворов, площадей и других территорий с твердым покрытием. Зимой щетка быстро очищает территорию от снежного покрова после работы отвалом, а в другие времена года устройство прекрасно справляется с уборкой грязи и мусора. Работоспособность устройства возможна при температуре от -40 до +40 градусов.

        Преимущества

        • Регулируемый угол наклона обеспечивает наилучшие результаты
        • Подходит для установки на мотоблоки торговой марки БЕЛАРУС