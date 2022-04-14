Щетка коммунальная ЩК-1 Беларус 9808.00.000
Арт. X190394331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|щетка
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Количество предметов, шт
|1
- Щетка коммунальная используется для круглогодичной очистки от мусора и снега дорог, дворов, площадей и других территорий с твердым покрытием. Зимой щетка быстро очищает территорию от снежного покрова после работы отвалом, а в другие времена года устройство прекрасно справляется с уборкой грязи и мусора. Работоспособность устройства возможна при температуре от -40 до +40 градусов.
Преимущества
- Регулируемый угол наклона обеспечивает наилучшие результаты
- Подходит для установки на мотоблоки торговой марки БЕЛАРУС