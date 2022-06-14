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Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629
4.7
3
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Щетки-сметки
    Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629
    Арт. Х1317289
    4.7
    3
    Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629
    Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629
      Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629
      Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629

      Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317289
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щетка-сметка
      Длина, мм
      		280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухрядная щетка-сметка СИБРТЕХ 280 мм деревянная ручка 84629 подойдет для очистки рабочей поверхности от стружки, мелкого мусора, пыли (например, станков и верстаков). Щетина размещена в два ряда и изготовлена из искусственного ворса. Ручка переходит в основание, выполненное из дерева.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость