Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Двухрядная щетка-сметка СИБРТЕХ 280 мм деревянная ручка 84629 подойдет для очистки рабочей поверхности от стружки, мелкого мусора, пыли (например, станков и верстаков). Щетина размещена в два ряда и изготовлена из искусственного ворса. Ручка переходит в основание, выполненное из дерева.