Щетка-сметка двухрядная, 280 мм, деревянная ручка Сибртех 84629
Арт. Х1317289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|щетка-сметка
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Длина, мм
|280
- Двухрядная щетка-сметка СИБРТЕХ 280 мм деревянная ручка 84629 подойдет для очистки рабочей поверхности от стружки, мелкого мусора, пыли (например, станков и верстаков). Щетина размещена в два ряда и изготовлена из искусственного ворса. Ручка переходит в основание, выполненное из дерева.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость