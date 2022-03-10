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Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)
5.0
2
120 ₽
Щетки-сметки
    Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)
    Арт. Х130897
    5.0
    2
    Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)
    Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)
      Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)
      Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)

      Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130897
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щетка-сметка
      Длина, мм
      		320
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 предназначена для уборки и позволяет быстро удалить пыль, стружки и другой мусор со стола, верстака или станка. Щетка будет полезна на стройке, в производственном помещении, мастерской, а также дома, на даче или в гараже.

        Преимущества

        • Пучки ворса скомпонованы в 3 ряда, поэтому щетина имеет достаточный объем и обеспечивает быстрое и полное удаление мусора
        • Искусственная щетина характеризуется износостойкостью и сохраняет форму и упругость при многократном использовании
        • Ручка изготовлена из древесины и не скользит в руке, обеспечивая комфорт при работе