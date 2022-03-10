Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 (320 мм, деревянная ручка)

Преимущества

Пучки ворса скомпонованы в 3 ряда, поэтому щетина имеет достаточный объем и обеспечивает быстрое и полное удаление мусора

Искусственная щетина характеризуется износостойкостью и сохраняет форму и упругость при многократном использовании

Ручка изготовлена из древесины и не скользит в руке, обеспечивая комфорт при работе

Щетка-сметка трехрядная Сибртех 84632 предназначена для уборки и позволяет быстро удалить пыль, стружки и другой мусор со стола, верстака или станка. Щетка будет полезна на стройке, в производственном помещении, мастерской, а также дома, на даче или в гараже.