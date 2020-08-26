Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
Арт. 71107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|щиток
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Крепление
|на голове
- Защитный лицевой щиток НБТ-ЕВРО 11084 с экраном из ПВХ 400х200 мм используется для предохранения лица работника от летящих частиц при проведении строительных и монтажных работ. Эффективно защищает лицо от искр при работе болгаркой, от разлетающихся камней при работе перфоратором или отбойником и в прочих работах.
Преимущества
- Экран щитка способен выдержать температуру до 105оС
- Надежность крепления щитка к голове обеспечивает регулируемый наголовник, который можно зафиксировать в нужном положении