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Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
5.0
1
210 ₽
Щитки и каски
    Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
    Арт. 71107
    5.0
    1
    Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм

      Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный лицевой щиток НБТ-ЕВРО 11084 с экраном из ПВХ 400х200 мм используется для предохранения лица работника от летящих частиц при проведении строительных и монтажных работ. Эффективно защищает лицо от искр при работе болгаркой, от разлетающихся камней при работе перфоратором или отбойником и в прочих работах.

        Преимущества

        • Экран щитка способен выдержать температуру до 105оС
        • Надежность крепления щитка к голове обеспечивает регулируемый наголовник, который можно зафиксировать в нужном положении