Щелевая насадка Bosch 1.609.201.799
Арт. X1317121010
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|130x70x20
|
Количество, шт
|1
|
Цвет
|черный
|
Вес, кг
|0.02
Описание товара:
Насадка для фена BOSCH для фена - щелевая (1.609.201.799) щелевая, 10мм. Щелевая насадка используется для сварки внахлёст узких участков плёнок ПВХ. В комбинации с редукционной насадкой диаметром 9 мм.
Преимущества и особенности:
- Ширина: 10 мм;
- Подходит для фенов: BOSCH GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE.
Комплектация:
- Насадка;
- Упаковка.