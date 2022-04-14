Щелевая насадка Bosch 1.609.201.799

Описание товара:

Насадка для фена BOSCH для фена - щелевая (1.609.201.799) щелевая, 10мм. Щелевая насадка используется для сварки внахлёст узких участков плёнок ПВХ. В комбинации с редукционной насадкой диаметром 9 мм.

Преимущества и особенности:

Ширина: 10 мм;

Подходит для фенов: BOSCH GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE.

Комплектация: