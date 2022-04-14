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Щелевая насадка Bosch 1.609.201.799
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Щелевая насадка Bosch 1.609.201.799
    Арт. X1317121010
    5.0
    2
    Щелевая насадка Bosch 1.609.201.799

      Щелевая насадка Bosch 1.609.201.799

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317121010
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		130x70x20
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		черный
      Вес, кг
      		0.02
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Насадка для фена BOSCH для фена - щелевая (1.609.201.799) щелевая, 10мм. Щелевая насадка используется для сварки внахлёст узких участков плёнок ПВХ. В комбинации с редукционной насадкой диаметром 9 мм.

        Преимущества и особенности:

        • Ширина: 10 мм;
        • Подходит для фенов: BOSCH GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE.

        Комплектация:

        • Насадка;
        • Упаковка.