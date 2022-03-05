Щетка Атака N026 (115 мм, M14, вогнутая витая)
Арт. Х1317150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Щетка вогнутая витая 1211514135 АТАКА 22219 подходит для угловых шлифмашин. Необходима для трудоемких работ по очистке поверхностей из металла от краски и коррозии, а также обработки поверхности перед сваркой и зачистке швов после нее, при кузовных работах и очищении механизмов. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.