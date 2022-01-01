Щетка Атака N031 круглая д/точила, d-100 мм
Арт. Х1317151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|щетка дисковая
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Тип
|круглая
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- Щетка Атака N031 - расходный инструмент, который применяется для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Предназначена для работы на точильном станке.
Преимущества
- Круглая щетка преимущественно используется при шлифовании вертикальной поверхности
- Гофрированная проволока работает более деликатно, чем витая проволока
- Диаметр щетки - 100 мм, посадка - 20 мм
- Применяется для обработки средней интенсивности