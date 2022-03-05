Щетка для точила Атака N034 (175 мм, круглая, гофрированная)

Преимущества

Посадка d=32 мм

Применяется для обработки средней интенсивности

Используется при шлифовании вертикальной поверхности

Гофрированная проволока работает более деликатно

Максимальная частота вращения - 6000 об/мин

Диаметр щетки - 175 мм

Толщина щетины - 0,3 мм

Щеточный для точила АТАКА N034 круглая предназначена для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Предназначена для работы на точильном станке. Выполнена из нержавеющей стали.