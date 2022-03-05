Щетка для точила Атака N034 (175 мм, круглая, гофрированная)
Арт. Х1317154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|щетка дисковая
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Толщина, мм
|20
- Щеточный для точила АТАКА N034 круглая предназначена для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Предназначена для работы на точильном станке. Выполнена из нержавеющей стали.
Преимущества
- Посадка d=32 мм
- Применяется для обработки средней интенсивности
- Используется при шлифовании вертикальной поверхности
- Гофрированная проволока работает более деликатно
- Максимальная частота вращения - 6000 об/мин
- Диаметр щетки - 175 мм
- Толщина щетины - 0,3 мм