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Щетка для УШМ Атака N135 (150 мм, круглая витая)
5.0
1
Найти аналог
Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка для УШМ Атака N135 (150 мм, круглая витая)
    Арт. Х1186
    5.0
    1
    Щетка для УШМ Атака N135 (150 мм, круглая витая)

      Щетка для УШМ Атака N135 (150 мм, круглая витая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1186
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка круглая витая АТАКА 26589 подходит для угловых шлифмашин. Необходима для трудоемких работ по очистке поверхностей из металла от краски и коррозии, а также обработки поверхности перед сваркой и зачистке швов после нее, при кузовных работах и очищении механизмов. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.