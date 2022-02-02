Щетка для УШМ Атака N135 (150 мм, круглая витая)
Арт. Х1186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Щетка круглая витая АТАКА 26589 подходит для угловых шлифмашин. Необходима для трудоемких работ по очистке поверхностей из металла от краски и коррозии, а также обработки поверхности перед сваркой и зачистке швов после нее, при кузовных работах и очищении механизмов. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.