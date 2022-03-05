Щетка для УШМ Атака N136 (178 мм, круглая витая)

Щетка круглая витая АТАКА 26590 подходит для угловых шлифмашин. Необходима для трудоемких работ по очистке поверхностей из металла от краски и коррозии, а также обработки поверхности перед сваркой и зачистке швов после нее, при кузовных работах и очищении механизмов. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.