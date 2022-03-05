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Щетка для УШМ Атака N136 (178 мм, круглая витая)
5.0
2
905 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка для УШМ Атака N136 (178 мм, круглая витая)
    Арт. Х11105
    5.0
    2
    Щетка для УШМ Атака N136 (178 мм, круглая витая)

      Щетка для УШМ Атака N136 (178 мм, круглая витая)

      905 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х11105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      905 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка круглая витая АТАКА 26590 подходит для угловых шлифмашин. Необходима для трудоемких работ по очистке поверхностей из металла от краски и коррозии, а также обработки поверхности перед сваркой и зачистке швов после нее, при кузовных работах и очищении механизмов. Выполнена из нержавеющей стали. Оснащена жесткой стальной витой проволокой.