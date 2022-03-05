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Щетка Атака N161 (80 мм, M14, чашеобразная витая, нержавеющая сталь)
5.0
2
Найти аналог
Чашечные корщетки для УШМ
    Щетка Атака N161 (80 мм, M14, чашеобразная витая, нержавеющая сталь)
    Арт. Х1317196
    5.0
    2
    Щетка Атака N161 (80 мм, M14, чашеобразная витая, нержавеющая сталь)

      Щетка Атака N161 (80 мм, M14, чашеобразная витая, нержавеющая сталь)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щётка АТАКА №161 чашеобразная. Предназначена для работы с УШМ. Устанавливается при помощи резьбы, М14. Применяется для грубой обработки поверхностей. Наилучшие результаты достигаются, когда щетка работает концами волокон. Важно знать, что слишком высокое давление на рабочую поверхность значительно снижает срок службы.