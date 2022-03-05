Щетка Атака N161 (80 мм, M14, чашеобразная витая, нержавеющая сталь)

Щётка АТАКА №161 чашеобразная. Предназначена для работы с УШМ. Устанавливается при помощи резьбы, М14. Применяется для грубой обработки поверхностей. Наилучшие результаты достигаются, когда щетка работает концами волокон. Важно знать, что слишком высокое давление на рабочую поверхность значительно снижает срок службы.