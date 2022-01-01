Щетка Атака N181 круглая д/точила, d-125 мм

Преимущества

Круглая щетка преимущественно используется при шлифовании вертикальной поверхности

Гофрированная проволока работает более деликатно, чем витая проволока

Диаметр щетки - 125 мм, посадка - 20 мм

Применяется для обработки средней интенсивности

Щетка Атака N181 - расходный инструмент, который применяется для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Предназначена для работы на точильном станке.