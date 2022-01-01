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Щетка Атака N181 круглая д/точила, d-125 мм
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Щетки для точила
    Щетка Атака N181 круглая д/точила, d-125 мм
    Арт. Х1317203
    Щетка Атака N181 круглая д/точила, d-125 мм

      Щетка Атака N181 круглая д/точила, d-125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317203

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		круглая
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка Атака N181 - расходный инструмент, который применяется для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Предназначена для работы на точильном станке.

        Преимущества

        • Круглая щетка преимущественно используется при шлифовании вертикальной поверхности
        • Гофрированная проволока работает более деликатно, чем витая проволока
        • Диаметр щетки - 125 мм, посадка - 20 мм
        • Применяется для обработки средней интенсивности