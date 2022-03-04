Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)
Арт. Х1317283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|сталь, дерево
- Щетка дисковая Bosch 2.608.622.059 для работы на угловых и прямых шлифмашин и дрелей. Модель позволяет очистить любую поверхность от ржавчины, краски, грунтовки и других загрязнений для дальнейшей обработки. Насадку можно использовать на открытой площадке или в мастерской по изготовлению строительных конструкций. Изделие произведено из витой стальной проволоки. Насадка крепится к шлифовальной машине посредством шестигранного хвостовика. Максимальная частота вращения составляет 12500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.