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Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)
5.0
2
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Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)
    Арт. Х1317283
    5.0
    2
    Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)
    Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)
      Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)
      Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)

      Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		сталь, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка дисковая Bosch 2.608.622.059 для работы на угловых и прямых шлифмашин и дрелей. Модель позволяет очистить любую поверхность от ржавчины, краски, грунтовки и других загрязнений для дальнейшей обработки. Насадку можно использовать на открытой площадке или в мастерской по изготовлению строительных конструкций. Изделие произведено из витой стальной проволоки. Насадка крепится к шлифовальной машине посредством шестигранного хвостовика. Максимальная частота вращения составляет 12500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.