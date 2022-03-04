Щетка Bosch 2.608.622.059 (115 мм, М14)

Щетка дисковая Bosch 2.608.622.059 для работы на угловых и прямых шлифмашин и дрелей. Модель позволяет очистить любую поверхность от ржавчины, краски, грунтовки и других загрязнений для дальнейшей обработки. Насадку можно использовать на открытой площадке или в мастерской по изготовлению строительных конструкций. Изделие произведено из витой стальной проволоки. Насадка крепится к шлифовальной машине посредством шестигранного хвостовика. Максимальная частота вращения составляет 12500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.